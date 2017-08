Prédio de cinco andares que abrigava creche desaba em Mumbai

Um prédio de 117 anos que abrigava uma creche desmoronou em Mumbai, Índia, deixando ao menos 16 mortos. Trinta feridos foram resgatados e um grupo de bombeiros ainda procura sobreviventes presos sob os escombros.

O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (31), antes do horário de chegada das crianças. A cidade começava a se recuperar de dois dias de chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram 14 mortos.

O órgão de habitação de Mumbai havia declarado o prédio inseguro em 2011, mas cerca de nove famílias ainda moravam no local. Autoridades recomendaram aos residentes do prédio adjacente que deixem seus apartamentos, uma vez que foram encontradas rachaduras que podem indicar dano estrutural.

“Estamos pedindo às pessoas que verifiquem se onde estão seus familiares e se eles estão seguros”, disse o agente Manoj Sharma, explicando que não se sabe quantas pessoas estavam no prédio do momento do colapso.

O desmoronamento do prédio foi o segundo em Mumbai em pouco mais de um mês. No final de julho, 17 pessoas morreram quando um prédio de quatro andares ruiu após passar por reformas não autorizadas. (Folhapress)