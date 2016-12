Prédio de Trump em Nova York é evacuado por causa de pacote suspeito

As autoridades evacuaram a Trump Tower, em Nova York (EUA), nesta terça-feira (27) por causa de um pacote suspeito encontrado dentro do edifício, afirmaram meios de comunicação locais, segundo a agência de notícias EFE. A agência Associated Press afirmou que, após analisar o pacote, o Departamento de Polícia de Nova York descobriu que se tratava de uma sacola com brinquedos infantis.