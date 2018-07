Prédio em construção cai na Índia

Um prédio em construção de seis andares perto de Nova Délhi (Índia) caiu com pelo menos 12 trabalhadores, informou nesta terça-feira (17) a imprensa local. Equipes de resgate trabalhavam para tentar encontrar os operários, que estavam dentro do prédio quando ele despencou, disse a Press Trust of India, citando o chefe dos Bombeiros regional, Arun Kumar Singh.

