Prédio residencial desaba em Fortaleza

Um prédio residencial desabou, na manhã desta terça-feira (15), no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Uma morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo menos oito pessoas foram resgatadas com vida, sendo uma delas uma senhora de 60 anos. Dez pessoas continuam desaparecidas.

Testemunhas relatam que viram moradores dentro do edifício no momento do desabamento. Logo após a construção ruir, pessoas foram vistas correndo para longe do condomínio.

Segundo moradores do bairro, o prédio tinha seis andares, mais a cobertura. Transeuntes que passavam pelo local no momento desabamento tiveram ferimentos e foram encaminhados para clínicas próximas ao prédio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao menos duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram para o local.

O Corpo de Bombeiros pediu para que todos os moradores da região deixassem suas residências. Segundo os bombeiros, há risco de explosões devido a um possível vazamentos de gás, além do risco de choque elétrico devido aos fios de energia espalhados pela rua. Por conta do desabamento, um trecho da Avenida Antônio Sales até a a Avenida Tomás Acioli ficou bloqueado.