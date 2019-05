Predomínio segue sendo de chuva em todo o estado nesta sexta-feira

As instabilidades seguem atuando no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31). A chuva será fraca na maior parte do estado, mas deve ser um pouco mais intensa em pontos isolados das regiões norte e nordeste. No sul e no oeste, podem haver períodos de sol.

As temperaturas são baixas e o clima continua sendo de frio desde as primeiras horas da manhã. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14°C e 17°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Bento Gonçalves: 12 | 15

Pelotas: 11 | 18

Cachoeira do Sul: 14 | 18

Uruguaiana: 12 | 19

Erechim: 12 | 19

Ijuí: 13 | 19

Dom Pedrito: 11 | 18

