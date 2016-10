Prefeita é acusada de distribuir água só para quem votou nela

O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu investigação para apurar uma denúncia recebida de vinte moradores da pequena cidade de Paraná, no interior do Estado, segundo os quais a prefeita reeleita Oriana Rodrigues (PMDB) distribui água de forma seletiva: somente aos moradores que afirmam terem votado nela.

Em meio a uma grave crise hídrica, a população local é abastecida por caminhões-pipa ou tratores portando caixas d’água. Um vídeo flagrou um motorista de trator abastecendo apenas uma casa, em que havia um adesivo de campanha de Oriana. O motorista afirma que “está cumprindo ordens” e ameaça os moradores com um facão.

Assista ao vídeo:

