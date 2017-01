Prefeito aborda dificuldades e oportunidades de sua gestão frente à Prefeitura da Capital

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., foi o convidado da AMCHAM para falar na manhã desta quinta- feira, na Capital, sobre sua gestão. Ele falou sobre ambiente empreendedor, apontando as grandes oportunidades da cidade para atrair investidores em diferentes áreas. Mencionou ainda a importância da geração de emprego e no processo de desburocratização da Prefeitura, que deverá reunir diversas áreas em um só local, a fim de facilitar a vida dos cidadãos. Um exemplo, o segmento de licenciamentos, integrando áreas ligadas à cultura, história, construção civil, numa mesma sala, com um mesmo olhar público. “Algumas secretarias também ficarão unidas, a fim de atender a estes mesmos objetivos”, disse o prefeito.

A dívida da Prefeitura está entre 500 milhões de reais e 1 bilhão de reais, o que levou o prefeito a afirmar que “não existe mais dinheiro, esta é a maior crise financeira da história de Porto Alegre e por isso mesmo existe uma grande oportunidade para fazermos mudanças”. Um dos objetivos é o incentivo às parcerias, buscando apoio na iniciativa privada. O prefeito defende a modernização da máquina pública e diz que sem o apoio da sociedade, não haverá mudança, convocando todos a participar.

Marchezan Jr. prega a transparência e diz que daqui para a frente, as dívidas, o como e quando pagar passará por um processo de análise profundo, o que significa que haverá descontentamento, já que nem todos os compromissos financeiros da Prefeitura, inclusve a folha de pagamento, não conseguirão ser honrados por absoluta falta de verba.

Comentários