Prefeito assume o cargo sem ter nem mesa para trabalhar. A mesa que tinha o ex-prefeito levou para casa

Em Japeri, na Baixada Fluminense, o prefeito Carlos Moraes (PP) viveu uma situação inusitada quando entrou na prefeitura. O gabinete estava sem a mesa, que foi retirada pelo ex-prefeito após o término de seu mandato. Outras salas também estavam sem móveis.

“Não encontrei vários móveis, inclusive a mesa do prefeito. Achei uma coisa ridícula. O que ele vai ganhar ou perder com isso? Pedi para providenciarem outra”, afirmou o novo governante. Por sua assessoria, o ex-prefeito Ivaldo Barbosa (sem partido) disse que levou a mesa por ter sido comprada com dinheiro próprio.

Diferentemente de outras cidades, os salários em Japeri estão em dia. Mesmo assim, Moraes quer fazer uma auditoria na prefeitura. “Tem muitos funcionários cedidos, com desvio de função e licença sem vencimento, mesmo sem direito. Fiz decreto para que todos façam o recadastramento. Quero tomar conhecimento de onde estão para apurar a legalidade do ato.” (AG)

