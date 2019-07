Prefeito da capital viajará para capacitação nos Estados Unidos

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, irá se qualificar no exterior na próxima semana. O chefe do Executivo municipal passará quatro dias, a partir de segunda-feira (15), em Washington, nos Estados Unidos, fazendo um curso voltado a gestores públicos da Universidade Johns Hopkins.

A intenção é realizar um intercâmbio de experiências com especialistas de universidades renomadas no mundo inteiro. O foco é conhecer novas soluções para qualificar as políticas públicas. E Marchezan não será o único governante na capacitação. O governador gaúcho Eduardo Leite também estará no curso, a convite da Comunitas, organização que incentiva parcerias do setor público e privado.

Inovação, desenvolvimento econômico e comunicação são alguns dos principais temas abordados na qualificação. Serão analisados durante as atividades Parcerias Público-Privadas. A utilização do Big Data para melhorar a governança urbana e uma apresentação do modelo TOD.Harriet Tregoning, da aliança global Numo, que trabalha em tecnologias para o transporte e mobilidade urbanos, são alguns dos assuntos confirmados.

A organização do Comunitas será responsável pelo pagamento dos cursos para os convidados. Na expertise da associação está o planejamento, mobilidade inteligente, resiliência a desastres, questões de habitação e desenvolvimento comunitário.

Além de Marchezan e Leite, viajam também os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Helder Barbalho (PA), além dos prefeitos Antônio Carlos Magalhães Neto (Salvador) e Firmino Filho (Teresina).

