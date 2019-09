Prefeito de Bagé é afastado do cargo por suspeita de crimes em licitações e desvio de verbas

O prefeito de Bagé, Divaldo Vieira Lara (PTB), foi afastado do cargo por pelo menos 180. O irmão do presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara (PTB) foi denunciado por formação de quadrilha, desvio de verbas públicas, fraude em licitação e crime de responsabilidade,

A decisão do afastamento é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul (TJ-RS). A investigação, que teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), começou em outubro de 2018. A medida cautelar do prefeito é feita para assegurar que a coleta de provas e investigação não tenham interferência do envolvido.

No início do mês, o Ministério Público (MP) ofereceu duas denúncias criminais. Além do prefeito e dos auxiliares, também foram denunciados a ex-diretora-geral da Câmara de Vereadores Carla Almeida Caetano Gonçalves, o ex-diretor do Departamento de Águas e Esgotos de Bagé Volmir Oliveira Silveira, o ex-secretário da Fazenda Aurelino Brites Rocha, os servidores Giovani Soares de Morales e Glademir Silva Leal, o atual secretário Municipal do Meio Ambiente, Nael Abd Ali, e os empresários Ronaldo Burns Costa e Silva, Paula Lopes Groeger, Rogério dos Anjos Meirelles e Cassius Fagundes Reginatto.

