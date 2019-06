Prefeito de Florianópolis é preso suspeito de participar de grupo criminoso que prejudicava operações policiais

A “Operação Chabu” prendeu, temporariamente, na manhã desta terça-feira (18) o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, suspeito de participar de uma organização criminosa que violava o sigilo de ações policias em Santa Catarina. Ele está prestando um depoimento na Polícia Federal (PF) de SC.

De acordo com a PF, os criminosos estariam prejudicando investigações policiais em andamento e divulgando, de forma ilícita, informações sigilosas para proteger políticos e empresários. Serão cumpridos sete mandados de prisão temporária, contra empresários, servidores da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e 23 mandados de busca e apreensão.

Até o momento, já foram presos temporariamente o delegado da PF, Fernando Amaro de Moraes Caieron, e o ex-secretário da Casa Civil, Luciano Veloso Lima. Um dos mandados de busca e apreensão foi realizado na empresa do Grupo Nexxera, que declarou, em nota, ” estamos confortáveis e vamos contribuir com o que for preciso com as autoridades”.