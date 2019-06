Prefeito de Florianópolis retoma atividades após ser preso na semana passada

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, retomou suas atividades nesta terça-feira (25), após ter sido autorizado pela Justiça para retornar ao cargo de chefe do executivo municipal.

Gean chegou a ser preso no dia 18 de junho pela investigação na Operação Chabu, mas foi preso no mesmo dia. Nesta segunda-feira (24), o TRF-4 revogou as medidas cautelares contra o prefeito.

Prefeito visitou nesta manhã o começo das obras do novo asfalto na Rodovia Haroldo Soares Glavan, no bairro Cacupé, além de conferir a revitalização da rua Coronel Luiz Caldeira, no bairro João Paulo.

De acordo com Loureiro, os indícios apresentados em seu nome não demonstram qualquer irregularidade, e o prefeito afirma estar tranquilo com a continuidade das investigações.

