Prefeito de Gramado anuncia suspensÃ£o de tramitaÃ§Ã£o de projetos. Durante cerimÃ´nia, SecretÃ¡rio de Turismo foi empossado

O terceiro dia do Prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci – Fedoca à frente do Executivo Municipal de Gramado foi marcado pela posse do novo Secretário de Turismo e pelo anúncio do decreto municipal que suspende a tramitação dos processos de licenciamento ambiental e de aprovação de projetos arquitetônicos passíveis de licenciamento por 60 dias. A posse e a divulgação do decreto ocorreram na manhã desta -feira, no auditório da prefeitura, em cerimônia que contou com a participação de secretários municipais, autoridades, convidados e da imprensa.

O decreto 01, assinado em , suspende a análise, durante dois meses, de projetos já protocolados e de novos protocolos. Não são atingidos pelo decreto aqueles projetos que não implicam em licenciamento ambiental. A justificativa do ato é a revisão de procedimentos na tramitação dos processos e o reordenamento administrativo, visando maior sustentabilidade.

– Todos nós sabemos dos problemas de mobilidade urbana da nossa cidade. É necessário regulamentar o crescimento e não banalizar os pilares que sustentam nosso desenvolvimento: a hospitalidade, a contemplação da natureza, a mobilidade e a excelência de produtos e serviços. Não basta limpar o que está sujo. Precisamos evitar que se suje o que está limpo – disse o Prefeito.

Novo Secretário de Turismo toma posse

A cerimônia da manhã desta -feira iniciou com a nomeação do Secretário de Turismo Edson Néspolo, apresentado pelo Prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci – Fedoca aos presentes.

– Essa escolha resultou de muita reflexão, aconselhamentos e diálogo com o trade turístico. Assim como na escolha dos demais secretários, foram utilizados os critérios de competência, comprometimento e idoneidade – garantiu Fedoca.

Néspolo agradeceu o voto de confiança e frisou que desenvolverá um trabalho coletivo para diagnosticar as dificuldades da área, buscar investimentos e multiplicar os visitantes da cidade. Ele também lembrou a própria atuação à frente da Presidência da Festa da Uva de Caxias do Sul, onde reposicionou e resgatou os aspectos culturais do evento.

– Venho com vontade e garra. Esse primeiro momento é de diagnóstico, de ouvir quem trabalha em cada setor e conhece o que pode ser reconquistado, com planejamento e parcerias. Acredito na valorização das raízes de uma região e no resgate de suas tradições – finalizou.

