Prefeito de Guaíba visita Rede Pampa para divulgar espetáculo sobre a Revolução Farroupilha

O prefeito de Guaíba, José Sperotto, esteve, nesta terça-feira (03) na sede Rede Pampa de Comunicação, em Porto Alegre, para divulgar o espetáculo “Do Cipreste ao Piratini”, que reconta os momentos que antecedem a Revolução Farroupilha. Sperotto, que estava acompanhado de três atores que participam da encenação, foi recebido pelo vice-presidente da Pampa, o comunicador Paulo Sérgio Pinto.

O espetáculo conta o planejamento e a estratégia para atacar a capital da Província em 1835, quando os personagens históricos Bento Gonçalves, Onofre Pires e Gomes Jardim partem com 60 homens da Estância Pedras Brancas (atualmente Guaíba), rumo à capital para um ato heroico em defesa dos seus ideais de liberdade, igualdade e humanidade.

Em entrevista à reportagem de O Sul, o prefeito de Guaíba deu seu parecer sobre a apresentação. “Guaíba é o berço da Revolução Farroupilha e essa peça mostra o motivo dessa marca. Resgatamos a história de um jeito único, com um musical de alto nível. Do Cipreste ao Piratini é um programa para toda a família. Valeu muito a pena assistir!”, disse.

O ator Manity Oliveira falou sobre a importância de contar essa história, que faz parte da vida de toda a população gaúcha. “Falam que no dia 20 de setembro se comemora uma derrota, mas pessoalmente, comemoro a valentia do nosso povo gaúcho, pois foram dez anos de batalha”, explicou.

Já o ator Fabio Malcorra recordou que desde pequeno se interessava pela história da Revolução Farroupilha. “Vim de um berço muito tradicionalista, que cultuava as tradições gaúchas, então cresci conhecendo tudo isso que envolve essa batalha, acompanhando esses fatos. Poder interpretar tudo isso em um espetáculo me deu a oportunidade de aprender ainda mais sobre esse fato histórico e, melhor ainda, poder dividir com outras pessoas a importância disso tudo”, afirmou.

O espetáculo conta com atrações musicais e de dança, envolvendo mais de 100 atores. A entrada é gratuita e as apresentações acontecem nos dias 07 e 08 de setembro, às 20h, no Parque da Juventude, em Guaíba. De acordo com a Prefeitura de Guaíba, o Catamarã, barco que faz o trajeto Porto Alegre/Guaíba, irá disponibilizar horário extra no sábado, às 22h, para quem deseja acompanhar a encenação.