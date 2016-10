Prefeito de Nova Erechim é vítima de tentativa de homicídio

O prefeito de Nova Erechim, em Santa Catarina, Volmir Pirovano, do PT, está se recuperando bem depois de ter sido vítima de tentativa de homicídio, na madrugada deste domingo (2).

Após ouvir barulho de pedras lançadas em seu carro, Pirovano foi surpreendido com três disparos de arma de fogo. Em estado de choque, o prefeito acabou sendo levado para o hospital do município, onde foi medicado e permanece em observação.

De acordo com o sub-tenente, Heloi Correa, comandante do grupamento da Polícia Militar, o prefeito, que sofreu ferimentos no rosto, deve ter alta nas próximas horas. Correa informou que a investigação sobre a ocorrência será feita pela Polícia Civil do município. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. (ABr)

