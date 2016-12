Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta projeto que regulamenta o Uber na Capital

O prefeito José Fortunati sanciona às 15h desta sexta-feira (9), o Projeto de Lei nº 14 / 2016, de origem do Executivo Municipal, que regulamenta o serviço de transporte motorizado privado remunerado de passageiros na Capital acionado por intermédio de plataformas digitais, entre eles Uber, Cabify e WillGo.

O projeto foi debatido com instituições e também na Câmara Municipal de Porto Alegre, que realizou sessões para votação das mais de 40 emendas. O evento acontece no Salão Nobre da prefeitura, com a presença do diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Vanderlei Cappellari.

O projeto estabelece normas gerais para a prestação do serviço e dependerá de regulamentação da EPTC. A autorização para prestar o serviço será concedida às empresas tecnológicas que terão a responsabilidade de cadastrar os condutores e os veículos. As empresas deverão compartilhar com o município os dados referentes a origem e destino, tempo de viagem, entre outras obrigações.

