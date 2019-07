Marchezan se manifesta sobre “casinhas” para cães de rua e lança projeto de adoção de animais

Em um post feito no faceboook, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior se manifestou sobre a retirada das casinhas para cães na rua Ângelo Crivelaro, no bairro Jardim do Salso. O prefeito da capital gaúcha relatou na tarde de ontem (09) que a rua não é um lugar adequado para os animais viverem, pois é um espaço público onde circulam inúmeras pessoas e que possuem vários obstáculos, como placas de sinalização, postes de luz, lixeiras, árvores, paradas de ônibus, entre outros fatores que dificultam que as casinhas permaneçam na rua.

Além disso, Marchezan explicou que os cachorros merecem um lar de verdade, no qual devem ser adotados e receberem o carinho das famílias. Em sua publicação, o prefeito falou também que “a Prefeitura se dispõe a levar os cachorros para um local adequado – a Unidade de Saúde Animal Victória (Usav). Lá eles estarão seguros, serão vacinados, alimentados e ficarão devidamente abrigados até encontrar um lar, uma família responsável, através do programa “Me Adota?”, com acompanhamento e atendimento veterinário permanente, explica.

A Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), surgiu em fevereiro de 2017 e desde esse momento, Porto Alegre se tornou referência nacional no atendimento de gatos e cachorros. A clínica disponibiliza serviços gratuitos de atendimento e castração para animais em situação de vulnerabilidade. É prestada assistência também para animais atropelados ou vítimas de maus-tratos que são adotados por pessoas de baixa renda e que não possuem condições de pagar qualquer tratamento.

O hospital fica na Estrada Berico José Bernardes, 3.489, na divida da Capital com Viamão. Atualmente, ele conta com o auxilio de 7 veterinários e 21 manejadores, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h e 30min ao meio-dia e à tarde das 13h e 30min até às 17h.

O projeto “Me Adota?”, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), permite que um animalzinho seja adotado na instituição veterinária. No momento, o Usav possui 71 bichos que recebem cuidados e que estão à procura de um novo lar. Desde o início desse ano, mais de 80 gatos e cães encontraram um novo abrigo.

Se você ficou afim de ter uma nova companhia, adote. Os interessados devem marcar horário de visitação pelo telefone (51) 3289 – 8920.

