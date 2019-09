Prefeito de Porto Alegre se recupera após cirurgia e deve voltar aos trabalhos na próxima semana

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior está em fase de recuperação em casa após passar por um procedimento cirúrgico. A operação aconteceu nessa quarta-feira (25). A previsão é que o prefeito da cidade retorne ao trabalho no Paço Municipal na segunda-feira (30).

A cirurgia de Marchezan foi no ombro direito para corrigir uma lesão conhecida como “slap”. Foram inseridos três grampos na inserção do bíceps, processo que levou em torno de três horas. Os responsáveis pelo procedimento foram os médicos Renato Rangel, Antonio Balestrin e Friedrich Whilheim Neto (anestesista). O chefe do executivo terá que usar uma tipóia durante três meses.

Marchezan resolveu fazer a cirurgia agora, devido ao nascimento do seu terceiro filho, pois sentia dores e dificuldade para pegar o bebê no colo.

