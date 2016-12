Prefeito de São Nicolau é preso por desviar pelo menos R$ 370 mil dos cofres municipais

A Procuradoria de Prefeitos e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) prenderam preventivamente, na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito de São Nicolau, Benone de Oliveira Dias (PMDB). Conforme as investigações, o prefeito chefiava uma organização criminosa para o desvio sistemático de dinheiro do cofre municipal em benefício dele próprio e de um dos filhos.

Até o momento foi confirmado o desvio de R$ 370 mil, mas é apurado a apropriação de outros R$ 600 mil que passaram pela conta do prefeito. O esquema funcionava através da emissão de cheques ao portador mediante endosso, cujos valores eram sacados por servidores associados ao grupo direto do caixa, com a falsa justificativa de que o dinheiro era para o pagamento de credores. No entanto, os valores, em espécie, eram entregues diretamente a Benone Dias. Para tentar burlar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, o prefeito falsificava recibos de pagamento.

As investigações são coordenadas pelo promotor-assessor da Procuradoria de Prefeitos Heitor Stolf Júnior e tiveram a participação do promotor-assessor do mesmo órgão, André Marchesan. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado com base no artigo 312 do Código Penal – para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

