Notas Brasil Prefeito de São Paulo tem alta médica e deixa hospital

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve alta médica e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde nesta quarta-feira (18). Ele havia sido internado na UTI na quarta-feira (11) após um sangramento no fígado durante um procedimento para o tratamento do câncer na cárdia – transição entre o esôfago e o estômago – com metástase no fígado.

