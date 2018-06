Prefeito desmente “gambiarra” em emenda parlamentar

O deputado federal Alceu Moreira (MDB) acabou colocando o prefeito de Santo Antonio da Patrulha, Daiçon Maciel (MDB), em uma saia-justa, ao anunciar uma “gambiarra” em emenda parlamentar destinada à prefeitura, direcionada para à saúde. Após o deputado afirmar, na rádio Itapuí, que parte dos recursos da emenda seriam realocados pelo prefeito para obras de recuperação da Associação dos Caminhoneiros, a versão foi desmentida por Daiçon. O prefeito foi claro ao garantir que “quem me conhece sabe que não sou de fazer manobras e, muito menos, de usar de forma irresponsável o dinheiro público”.

Toxoplasmose em Santa Maria: continua o mistério

O surto de toxoplasmose, que já tem 569 casos confirmados em Santa Maria, não tem origem na água distribuída pela Corsan na cidade. O teste até aqui realizado na estação de tratamento deu negativo. Dentro de 15 dias, os resultados da coleta de outros pontos serão conhecidos. Nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde do Estado vai anunciar uma série de medidas para enfrentar com maior rigor o surto.

Apoio ao impeachment do ministro Gilmar Mendes

O senador gaúcho Lasier Martins (PSD) não está mais sozinho na defesa do impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A proposta já conquistou os apoios dos senadores José Fegulfe, João Capiberibe e Randolfe Rodrigues.

Mais notícias sobre o sítio de Atibaia

Novidades de ontem do processo que trata do sítio do ex-presidente Lula em Atibaia (SP), mas que não era dele: Misael de Oliveira, encarregado de obras da OAS, disse ao juiz da Operação Lava-Jato que operários tinham que trabalhar “sob sigilo”, sem crachás da empreiteira, na reforma da propriedade. Ele admitiu que não teve contato pessoal com o petista, “só através de recados de Maradona”, assessor de Lula.

Datena: ao Senado por São Paulo?

Depois das especulações de que poderia se lançar à Presidência da República, o apresentador José Luiz Datena deve se concentrar na candidatura ao Senado pelo DEM, caso decida participar mesmo das eleições. Datena, se concorrer, será na chapa do PSDB coligada ao DEM, que terá João Doria como candidato ao Palácio dos Bandeirantes e Geraldo Alckmin ao Palácio do Planalto.

Na Restinga, UTI será prioridade

Andou bem o governo do município de Porto Alegre ao determinar que uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) deve ser o primeiro novo setor a ser implantado no Hospital da Restinga e Extremo-Sul. A implantação ocorrerá tão logo a Associação Hospitalar Vila Nova, vencedora da concorrência pública para assumir a gestão no lugar o Hospital Moinhos de Vento, inicie suas atividades.

Bolsonaro quer Marcos Pontes no seu ministério

O deputado federal Jair Bolsonaro disse ontem que, caso seja eleito para a presidência da República, vai convidar o astronauta Marcos Pontes para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Deixe seu comentário: