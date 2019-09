Prefeito do Rio exige retirada de livro da Bienal que mostra ilustração com beijo gay

Um grupo de fiscais da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro chegou à Bienal do Livro, nesta sexta-feira (6), para realizar uma fiscalização de livros considerados “impróprios”. O objetivo é verificar a denúncia de que estes livros estariam sendo vendidos para menores. O subsecretário de operações, coronel Wolney Dias, acompanhou a inspeção. “Se ele [o livro] não estiver seguindo as recomendações de estar lacrado e com a orientação quanto ao conteúdo, nós vamos apreender esse material”, informou.

A obra “Vingadores, a cruzada das crianças” virou alvo de denúncias e polêmicas na última quinta-feira (5). A obra apresenta um romance gráfico e ilustra a cena de dois personagens masculinos se beijando. Em um vídeo, via Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que a obra traz “conteúdo sexual para menores” e exigiu que os exemplares fossem recolhidos.

Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx — Marcelo Crivella (@MCrivella) September 5, 2019

Esta é a primeira vez que uma fiscalização do tipo ocorre na história da Bienal do Livro. Ainda pela manhã, os livros da saga esgotaram em todas as bancas da Bienal, e a organização da feira afirmou que não irá recolher nem embalar nenhum livro, pois o conteúdo não é impróprio e nem pornográfico. Confira a ilustração:

(Foto: Reprodução @Mr_Noth_Ing)

