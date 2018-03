Prefeito do Rio presta depoimento

Nessa quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, como testemunha de defesa de seu ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, preso na Operação Lava-Jato. A audiência ocorreu no âmbito da investigação de desvios que teriam contado com a participação de Alexandre, preso desde fevereiro.

Deixe seu comentário: