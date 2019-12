Brasil Prefeito é morto a tiros no Ceará

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

João Gregório Neto estava caminhando quando foi baleado pelas costas em Granjeiro Foto: Divulgação João Gregório Neto estava caminhando quando foi atingido em Granjeiro, no sul do Ceará — Foto: Divulgação/Prefeitura de Granjeiro Foto: Divulgação

O prefeito de Granjeiro (CE), João Gregório Neto (PSD), foi morto a tiros quando caminhava próximo à parede do Açude Junco, na manhã desta terça-feira (24).

Segundo moradores da cidade, um carro com suspeitos foi visto se aproximando do gestor municipal. Logo depois, foram ouvidos pelo menos três disparos. Moradores tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram no local ele já estava morto. A autoria e a motivação do crime ainda não foram confirmadas pela polícia.

João Gregório foi alvo de uma ação da Polícia Federal há pouco mais de um ano. Ele era suspeito de movimentar cerca de R$ 26 milhões na conta de um parente beneficiário de aposentadoria rural, em um período de dois anos, segundo investigações da Operação Bricolagem, relativas a fraudes em licitações para a construção de escolas.

Um dos mandados da operação foi cumprido na sua casa, onde foram encontrados R$ 213 mil em espécie, guardados em caixas de sapato.

