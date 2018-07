O prefeito de Japeri, na Baixada Fluminense, foi preso, na manhã desta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). De acordo com a Polícia Civil, Carlos Moraes (PP), de 73 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por suspeita de crime de associação para o tráfico.

