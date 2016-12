Prefeito eleito de cidade paranaense morre apÃ³s ser baleado na cabeÃ§a

O prefeito eleito de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), Loir Dreveck (PMDB), 52 anos, morreu na tarde deste sábado (17). Ele estava hospitalizado em Jaraguá do Sul (SC), desde que foi baleado na cabeça por um motociclista, na quarta-feira (14).

A informação sobre o falecimento foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura e também pelo hospital em que ele estava internado.

“O Hospital São José de Jaraguá do Sul, através da Direção Executiva, comunica que o Sr. José Loir Drevek, internado desde o dia 14/12/2016, faleceu neste sábado 17/12/2016 por volta das 15h26”, diz a nota.

A esposa do político, Patricia Dreveck, também escreveu sobre a morte de Dreveck em sua página pessoal no Facebook.

“Foi uma multidão de pessoas amigas rezando pelo Loir e por todos nós da família. E agora é com o coração sangrando que informo que o meu Loir Dreveck, o nosso prefeito ja se encontra na presença de Jesus. Tenhamos muita força nestas próximas horas que vamos dar o nosso Adeus a ele. Deus abençoe a todos vocês que rezaram e acreditaram. Deus decidiu levá-lo e a nós cabe aceitar e continuar em oração para que o esposo, pai, amigo, companheiro possa levar aos céus a sua alegria contagiante que todos nós tivemos o privilégio de conhecer. Shalom!.”

Ainda neste sábado, Patrícia também publicou na rede social uma foto com o marido e pediu a força dele para enfrentar o momento de dor. Dreveck, além da mulher, também deixa quatro filhos.

O corpo do prefeito eleito chegou a Piên por volta das 19h deste sábado, e o velório ocorre, desde então, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. O sepultamento está marcado para as 13h deste domingo (18), no cemitério municipal.

Crime

O crime ocorreu enquanto Dreveck viajava para Santa Catarina, pela PR-420, na quarta-feira. Ele estava em um carro da prefeitura, com a família, quando foi surpreendido por um motociclista que disparou contra ele. O prefeito foi atingido na cabeça e encaminhado em estado grave ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, em São Bento do Sul (SC). Depois, foi transferido para o Hospital São José, de Jaraguá do Sul, onde permaneceu internado até a morte.

A Polícia Civil investiga o assassinato. O delegado responsável pelo caso, Sérgio Luiz Alves, disse que descarta a possibilidade de assalto. “O motociclista que efetuou os disparos não fez qualquer anúncio de roubo, apenas atirou e fugiu”, declarou.

