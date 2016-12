Prefeito José Fortunati anuncia atraso no pagamento do 13° salário dos servidores

O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, anunciou em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta sexta-feira (2), que não terá como pagar o décimo terceiro salário neste mês.

Fortunati expôs os números dos repasses feitos pelos governos federal e estadual neste ano para a prefeitura e como a queda do volume de recursos que deveria ter entrado nos cofres do município afetou as finanças, especialmente para o pagamento da folha dos servidores. “O valor mensal da folha gira em torno de R$ 147 milhões. Só com a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, do SUS, do IPVA e do ICMS, deixamos de receber R$ 158 milhões em 2016. Portanto, não teremos como pagar duas folhas em dezembro”, afirmou.

A prefeitura pretende antecipar o pagamento da folha do funcionalismo municipal do mês de dezembro. Ele garantiu que os servidores receberão o salário do último mês do ano em dia, e que a intenção é, se as condições financeiras permitirem, pagar até antes do Natal. Conforme acordado com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), os valores terão o acréscimo de 4,2%, referente à penúltima parcela do dissídio.

Na conversa com os jornalistas, o chefe do executivo lembrou que chegou a acertar com o prefeito eleito, Nelson Marchezan, a antecipação do pagamento do IPTU com desconto para dezembro. “Chegamos a anunciar a medida, colocar a campanha nos veículos de comunicação. Mas, a partir de uma análise feita por sua equipe, o prefeito eleito pediu que não antecipássemos o IPTU e, sem a concordância dele, estou impedido de oferecer aos contribuintes essa opção devido à Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou Fortunati.

Sobre os serviços essenciais, o prefeito destacou que todos serão mantidos e que os recursos para o atendimento básico e fundamental à população estão garantidos. “É uma crise sem precedentes, prolongada e aguda. Ao mesmo tempo que tivemos queda nos repasses dos recursos, tivemos aumento das demandas, especialmente na Saúde, com o fechamento de leitos nos municípios do interior e o direcionamento dos pacientes para a Capital. Mas estamos fazendo a nossa parte, garantindo que a população tenha acesso aos serviços que são prioridade”, concluiu Fortunati.

