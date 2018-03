Mais de 30 cachorros foram mortos pela prefeitura de Igaracy (PB) na terça-feira (6). De acordo com o secretário de Saúde do município, José Carlos Maia, o motivo é que os animais estavam abandonados nas ruas, estavam com perfil violento e com doenças. O Ministério Público investiga denúncias de que os animais foram mortos a pauladas dentro de um prédio público da cidade.

