Prefeito Marchezan será homenageado em Brasília

O prefeito Nelson Marchezan Júnior será homenageado, nesta terça-feira (13), em Brasília. Ele receberá a Comenda Parceiro da Juventude na Esplanada dos Ministérios, durante o Seminário Nacional da Juventude. O reconhecimento vem por ele ser uma jovem liderança que contribuiu com entidades e organizações pioneiras na defesa e na implantação da política de juventude no Rio Grande do Sul e no país.

Marchezan ainda apoiou a criação do maior curso de formação política do país – o Laboratório de Aprendizagem Política do Instituto Teotônio Vilela (ITV). Os agraciados foram selecionados pelo Comitê Interministerial da Política de Juventude (Coijuv).

Outros reconhecimentos

O prefeito de Porto Alegre também apoiou a realização dos Cursos de Formação de Gestores em Política Pública de Juventude da Organização Brasileira de Juventude (OBJ), juntamente com o Ministério do Trabalho, e atuou nesses projetos como militante e parlamentar.

Deixe seu comentário: