Geral Prefeito Marchezan vistoria obras de revitalização do Parque Farroupilha

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Prefeito conferiu obras já concluídas e o andamento do que está sendo feito Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou as obras de revitalização do Parque Farroupilha (Redenção) na manhã desta quinta-feira (28). Acompanhado dos secretários municipais do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e da Cultura, Luciano Alabarse, e de técnicos da prefeitura, Marchezan conferiu os trabalhos já concluídos e o andamento do que está sendo realizado.

O investimento é de R$ 3.863.527,43, provenientes de um termo de conversão em área pública (R$ 3.398.527,43) e do Projeto de Revitalização de Praças e Parques da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (R$ 465 mil).

“As chuvas dificultaram os serviços e o transporte de materiais, mas o andamento está bom. Nosso foco são as obras que serão entregues em dezembro na área do parque, onde vão ocorrer eventos natalinos”, disse o prefeito. As próximas fases do trabalho devem seguir nos meses de janeiro, fevereiro e março. Em outubro, choveu 17 dos 23 dias trabalhados.

Já estão restauradas a área de estar em frente à Ufrgs e o playground próximo à avenida Setembrina. A academia ao ar livre contígua ao playground está com 99% das melhorias concluídas, e o embarcadouro, com 80%. Também estão em fase final a recuperação do Recanto Alpino (70%) e da Fonte Luminosa (70%). Até agora, já foram investidos R$ 1.935.387,85 em obras entregues e em andamento.

Segundo o secretário Germano Bremm, melhorar os espaços públicos é uma forma de qualificar e humanizar a cidade. “Por meio de diversos instrumentos, como a revitalização da Redenção, da Orla e de praças, o olhar da prefeitura está mais focado nos espaços públicos e nas pessoas”, afirmou.

“O parque está passando por um amplo processo de qualificação, e uma série de intervenções já foram feitas. No Natal, vamos ter várias atividades ali com a Fonte Luminosa funcionando. Teremos cada vez mais orgulho da nossa cidade”, disse o secretário Ramiro Rosário.

Serviços

A Redenção está recebendo saibro rosa em cerca de 60 mil metros quadrados, nova academia de ginástica perto do Viaduto Imperatriz Dona Leopoldina (sobre a avenida João Pessoa), reforma de recantos infantis, da Fonte Luminosa, dos Recantos Alpino, da Ilha e Europeu, do embarcadouro, do prédio do antigo Postinho e do eixo central, próximo ao Monumento ao Expedicionário. Também estão sendo renovadas as áreas de convivência.

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) está responsável pela pintura de 390 bancos, recuperação de 200 metros quadrados de pedra portuguesa e de 250 metros de basalto, e pela substituição de 106 lixeiras. Além disso, a área do Parque Ramiro Souto passará por consertos que incluem troca e instalação de novas telas, pinturas e demarcações nas quadras de vôlei, de futebol de salão e de basquete, na quadra poliesportiva, nos campos de futebol 1 e 2, na academia e no recanto infantil.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário