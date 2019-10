Prefeito Nelson Marchezan Júnior recebe representantes do Imesf

O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu no Salão Nobre do Paço Municipal, no início da noite desta terça-feira, (15), um grupo de representantes dos 1.800 servidores do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família). A reunião durou cerca de uma hora. Marchezan, acompanhado do secretário da Saúde Pablo Sturmer e do adjunto Natan Katz, explicou aos servidores como está sendo conduzido o processo de transição do Imesf e esclareceu dúvidas a respeito do aproveitamento dos profissionais pelas novas instituições que irão assumir as unidades.

O prefeito garantiu aos profissionais que o plano do executivo é o de ampliar e qualificar o atendimento na atenção primária do município. Também participaram da reunião Ana Maria Frolich Matzenbacher, vice-presidente do Imesf; Thiago Frank, diretor de Atenção Primária em Saúde e o procurador Renato Ramalho.

Reunião agendada

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu, na segunda-feira (14), ofício de um grupo de sindicatos ligados à Saúde solicitando uma reunião para tratar sobre a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que decidiu pela inconstitucionalidade da lei que criou o Imesf.

O encontro está marcado para a próxima terça-feira (22), com representantes do SindiSaúde/RS (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande do Sul), Sergs (Sindicato dos Enfermeiros no Estado do RS), Soergs (Sindicato dos Odontologistas no Estado do RS) e Sindacs (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do RS).

