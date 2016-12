Prefeitos discutem teto de gastos em resort de luxo na Bahia

Na cálida noite da terra da felicidade na Bahia, entre as areias brancas da Praia de Guarajuba e a paradisíaca estrutura do resort cinco estrelas all inclusive Vila Galé Mares, um grupo animado e barulhento entrou pela madrugada de terça-feira (6) ao som de um forró arretado, com o cantor conclamando a todos que dançassem a noite inteira, até o sol raiar.

Não se tratava de turistas gringos abastados ou hóspedes com cacife para bancar diárias médias de R$ 1 mil. Mas cerca de 300 prefeitos baianos dos 417 municípios do Estado – e familiares acompanhantes que desfrutam três dias no paraíso com patrocínio de verbas federais – enquanto, segundo as próprias associações de prefeitos, as prefeituras País afora estão quebradas.

O objetivo do congresso era discutir gestão pública. Entre as mesas, por exemplo, está uma para debater os reflexos da PEC 55, a do teto dos gastos, nas políticas públicas de Saúde e Educação.

Segundo o site da UPB (União dos Prefeitos da Bahia), que organiza o evento há cinco anos sempre no resort, o 5º Encontro de Prefeitos vai até esta quinta-feira (8), “com uma programação intensa de assuntos direcionados exclusivamente a prefeitos baianos”.

Ainda segundo o site, “são parceiros da UPB nesta iniciativa” o governo do Estado da Bahia e alguns órgãos ligados a ele, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Funasa, Sebrae.

A presidente da UPB é a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria Mendes, uma morena de 31 anos descrita por sites locais como “musa do Executivo” por sua beleza. (Maria Lima/AG)

