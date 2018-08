Prefeitos do Litoral Norte gaúcho realizam reunião em Capão da Canoa

O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, e demais chefes do Executivo de municípios do Litoral Norte se reuniram para debater temas de interesse público da região. O encontro descentralizado da Amlinorte (Associação dos Municípios do Litoral Norte) aconteceu na prefeitura de Capão da Canoa.

Na reunião, foi exposto o projeto integrado de videomonitoramento na área da segurança pública, tendo como base o Gabinete de Gestão Integrado de Capão da Canoa. Também houve uma fala do Departamento de Compra de Medicamentos do Consórcio Público Amlinorte, com a presença do Grupo Condutor de Assistência Farmacêutica no Litoral Norte, falando sobre a importância da compra conjunta, os cuidados e as necessidades da região.

O objetivo da reunião foi encontrar problemas em comum que possam ser solucionados de maneira compartilhada entre os municípios da região. Além disso, foram tratados de temas e projetos que tracem o futuro e o desenvolvimento do litoral norte do estado, que contou com presença do delegado regional da Polícia Civil, Heraldo Guerreiro, e da titular da Delegacia de Capão da Canoa, delegada Sabrina Deffente.

Para o prefeito de Capão da Canoa e presidente da Amlinorte, Amauri Magnus Germano, fazer com que os municípios possam trabalhar de maneira integrada é fundamental para o desenvolvimento da região. “Hoje, tivemos o prazer de apresentar aos prefeitos o nosso Gabinete de Gestão Integrada, que monitora toda a cidade e um modelo de projeto para fortalecer a segurança na região”, destaca.

Desde sua fundação, a Amlinorte vem trabalhando em favor do conjunto de seus municípios, com o objetivo de promover ações voltadas ao desenvolvimento da região e em busca de soluções para demandas importantes no Litoral Norte.

