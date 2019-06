Prefeitua sorteia 57 estandes para lojistas no Camelódromo

O sorteio para realocação dos lojistas no Pop Center, conhecido como Camelódromo, ocorreu nesta sexta-feira (14). A ação foi promovida pela administração do local junto a Coordenação de Promoção Econômica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE). O evento teve como objetivo proporcionar novas oportunidades para lojistas no centro popular de compras.

A Diretora Institucional do Pop Center, Elaine Deboni, ressaltou, em seu discurso, a seriedade do local: “Vocês devem ter a etiqueta de ‘importado por’ nos seus produtos, pois não devemos ser uma mão para a ilegalidade. Saibam que vocês são responsáveis pelo que vendem e reclamações são levadas diretamente ao Procon. O Pop é um projeto maravilhoso de inclusão profissional, é uma oportunidade de ouro para trabalhar dignamente. Inovem e façam sua clientela ser fiel”, afirmou ela.

Zaida Rodrigues, uma das sorteadas para ocupar um box no local, demonstrou sua felicidade: “Já tenho meus clientes de muitos anos e agora, com a loja no Pop, vou poder atendê-los melhor bem localizada no centro da cidade”.

Após o sorteio dos estandes, o procedimento será homologado e divulgado no Diário Oficial do Município de Porto Alegre (DOPA). Os vencedores serão convocados para, em até 30 dias, comparecerem ao Setor de Licenciamento de Atividades Ambulantes para apresentar os documentos necessários. Caso não realizem esse processo, será declarada a vacância e ocorrerá a publicação das vagas reservas.

