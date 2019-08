Prefeitura abre inscrições para seminário sobre suicídio entre jovens

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, junto com a Rede Pró-Educar, abriu as inscrições para o Seminário de Atenção à Saúde Mental da Infância e Juventude, que será realizado dia 19 de agosto, das 8h30 às 17h30, na Cinemateca Capitólio. As vagas são limitadas a 130 lugares e as inscrições podem ser feitas pelo site. O encontro busca debater o suicídio no Brasil, a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos.

Direcionado a profissionais de diferentes segmentos que atuam com o público de adolescentes e jovens, o evento terá como palestrantes o doutor em Serviço Social Francisco Kern, a psicóloga Rosani Voltolini, a gerente de Programas de Segurança para a América Latina do Facebook, Daniele Kleiner, a pedagoga Viviane Pereira, e a doutora em Ciências da Saúde, Luciana Tisser.

