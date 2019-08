Prefeitura adia edital para recuperar 17,1 quilômetros de ruas e avenidas em Porto Alegre

O edital para recuperar 17,1 quilômetros de ruas e avenidas em Porto Alegre foi adiado novamente pela prefeitura de Porto Alegre. As propostas das empresas deveriam ser entregues nesta segunda-feira (12), mas houve atraso das entrega dos envelopes devido à supressão de itens do edital. A Comissão de Licitações já definiu uma nova data: 16 de setembro.

O Executivo municipal afirma que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) entendeu que o documento de atestado técnico para sinalização não era necessário, visto que, o valor de sinalização que estava previsto era pequeno. Além disso, três empresas entraram com pedido contestando a disputa por questionarem aspectos do edital: Compasul, Traçado e Construtora Pelotense.

Segundo a prefeitura, para a realização da obra está previsto o gasto de R$ 26,83 milhões. Para isso, vai ser realizado um empréstimo do Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento (CAF).

Serviços

O trabalho vai contar com raspagem do asfalto e também a colocação de uma nova camada. Os primeiros pontos que devem receber a manutenção são trechos das avenidas Ipiranga, Nilo Peçanha, Protásio Alves e Antônio de Carvalho. Além disso, vão ser feitos serviços de drenagem. A previsão é que em um ano e três meses, as ruas e avenidas já tenham recebido todos os reparos.

Após o conserto dos primeiros trechos, a segunda etapa deve ser realizada em trechos da rua Bernardino Silveira Amorim, da avenida Bento Gonçalves e da Estrada João de Oliveira Remião. Além dos serviços citados, o projeto vai construir rampas de acessibilidade. A prefeitura da cidade afirma que continuará buscando recursos para arrumar mais dois grupos de ruas e avenidas que já estão com projetos elaborados.

