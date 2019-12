Porto Alegre Prefeitura anuncia 600 novas vagas na educação infantil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

A rede comunitária de ensino de Porto Alegre receberá um aporte de 600 novas vagas na educação infantil no próximo ano letivo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, no Salão Nobre do Paço dos Açorianos.

O foco da prefeitura é, prioritariamente, a etapa de escolarização obrigatória – jardins A e B, para alunos com 4 e 5 anos de idade. “Esse ato dá sequência ao que estamos fazendo pela educação em Porto Alegre. Essa área é muito importante para nós e queremos dar condições para a prestação de um serviço de qualidade para as crianças nesta fase de desenvolvimento. Queremos garantir para as entidades, escolas e associações que podem confiar na prefeitura, pois, depois do esforço realizado nesta gestão, receberão em dia”, disse o prefeito.

A Secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial quatro editais que distribuem as vagas para as regiões Norte (120), Sul (120), Leste (240) e Oeste (120) da Capital. As vagas serão criadas em novas escolas comunitárias de educação infantil administradas por organizações da sociedade civil que irão assinar termos de parceria com a prefeitura. Os novos termos terão cinco anos de vigência, prorrogáveis por mais cinco.

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, explicou os motivos para a escolha dessa distribuição e comentou sobre a importância de investimentos no ensino. “O objetivo é atender as áreas que tiveram crescimento demográfico. Com isso, teremos vagas suficientes para a demanda de crianças de 4 a 5 anos e também teremos a oportunidade de atender de 0 a 3 anos em alguns locais. Nunca se investiu tanto em educação infantil na cidade”, declarou o secretário.

