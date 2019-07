Prefeitura anuncia conclusão das obras de revitalização da Praça Timbaúva

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (19), a conclusão das obras de revitalização da Praça Timbaúva, localizada no bairro Rubem Berta. Ansiosas para usufruir o espaço, as crianças da comunidade abriram as proteções dos brinquedos como se fossem caixas de presentes e logo depois tiveram autorização para utilizá-los.

Além do espaço para a criançada, o local terá ainda uma área de 136 metros quadrados que abrigará uma academia de ginástica dotada de equipamento com seis funções: aparelho peitoral duplo, puxador duplo, simulador de remo, simulador de caminhada triplo, adução e abdução de pernas, esqui triplo e aparelho de pressão de pernas triplo.

O trabalho de restauração foi coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) e foi viabilizado a partir de doação da empresa Melnick Even Acácia Empreendimentos Imobiliários. “Estamos imensamente felizes com este espaço. As crianças estavam loucas para brincar”, comentou Tatiana Gonçalves dos Santos, moradora do Loteamento Timbaúva.

Deixe seu comentário: