Prefeitura apresenta ações para o jogo do Brasil na Arena

O jogo Brasil x Equador, disputa das eliminatórias para o Mundial na Rússia, que acontece na quinta-feira (31), às 21h45, na Arena do Grêmio, contará com ações integradas das secretarias municipais. Uma das novidades é o “Caminho do Gol”, experiência realizada na Copa do Mundo, que será reeditada, agora na Arena. O trecho de 500 metros destinado para o deslocamento dos torcedores será na avenida Voluntários da Pátria, entre a rua Graciano Camozzato e a Arena do Grêmio. A banda da Brigada Militar conduzirá os torcedores, com saída da caminhada às 17h.

Para a realização do evento, que espera um público de 55 mil pessoas, a Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), realizou serviços de conservação em vias do entorno da Arena, como a rua Pedro Boessio e avenidas Padre Leopoldo Brentano e AJ Renner.

A secretaria municipal de Segurança vai atuar com um reforço no efetivo da Guarda Municipal. A novidade será um micro-ônibus com acesso ao videomonitoramento realizado pelo Centro Integrado de Comando – Ceic. O veículo está equipado com tecnologia de ponta para a sala de monitoramento, três estações de trabalho e cinco câmeras.

O Centro Integrado de Comando de Porto Alegre também acompanhará todas as ações que serão realizadas antes, durantes e pós evento, com as imagens do micro-ônibus geradas para o Ceic. Com esta unidade móvel a operação passa a contar com apoio tecnológico no local em que as operações são realizadas. No caso, as equipes da Guarda Municipal, EPTC e Brigada Militar terão acesso as imagens do entorno da Arena, no local, antes, durante e depois do jogo.

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) irá atuar com agentes nas ruas, na fiscalização do comércio ambulante no entorno da Arena e a SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) estará com postos de coleta de agasalhos na Rampa Oeste e Rampa Sul da Arena⁠⁠⁠⁠.

Trânsito e transporte

O trânsito também sofrerá mudanças. Antes do jogo a alça de acesso da BR-448 (Rodovia do Parque) ao estádio ficará fechada, a partir de 17h. A Avenida Voluntários da Pátria terá circulação liberada até a rua Graciano Camozzato. A av. AJ Renner terá fluxo livre até a rua José Pedro Boéssio. A circulação de veículos na Camozzato e na rua José Pedro Boéssio, só será permitida com a apresentação do voucher de estacionamento.

Na Avenida Voluntários da Pátria, a partir da rua Adelino Machado, será estimulado o desembarque dos ocupantes de veículos sem voucher de estacionamento; também a partir deste ponto haverá uma faixa no contrafluxo que será utilizada pelo transporte coletivo e veículos credenciados. Será proibido o estacionamento de veículos nas bordas da av. Voluntários da Pátria, entre a rua Graciano Camozzato e a Arena.

Após o jogo será liberada a alça de acesso para a BR-448 (Rodovia do Parque); haverá inversão de fluxo de uma faixa da av. Voluntários da Pátria, da Arena até a rua Graciano Camozzato; a av. Frederico Mentz terá sentido único da Arena até a rua Graciano Camozzato; a av. AJ Renner terá sentido único da Arena até a rua Amynthas Jacques de Moraes.

A linha Especial Futebol circulará com 12 ônibus, saindo do Largo Glênio Peres, Centro, em direção ao estádio, a partir de três horas antes do jogo. E o serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Os torcedores que utilizarem o metrô deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 km até a Arena.

