Prefeitura assina contrato de adoção da Orla com a Uber

Acontece nesta sexta-feira (31), a assinatura do contrato entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Uber para adoção do trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba. A empresa ficará responsável pela manutenção do paisagismo e gramados; limpeza e recolhimento de lixo; zeladoria e limpeza de banheiros; limpeza e reparos dos vestiários e as manutenções na pavimentação.

Deixe seu comentário: