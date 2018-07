A prefeitura de Porto Alegre assina nesta sexta-feira (13) o contrato de elaboração dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia do Centro de Convenções. A solenidade será às 9h30 no Salão Nobre do Paço Municipal, no Centro Histórico. O Centro de Convenções será erguido em uma área de 3,7 hectares ao lado do Estádio Beira Rio.

