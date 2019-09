A Prefeitura de Porto Alegre assina nesta terça-feira, 24, contrato com a consultoria Maciel Auditores S/S que realizará diagnóstico e apresentará cenários de reestruturação da Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris). A solenidade ocorre às 11h, no Salão Nobre do Paço Municipal, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

