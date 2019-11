A Prefeitura de Porto Alegre assina nesta sexta-feira (22), às 10h30min, contrato para as obras de revitalização da Usina do Gasômetro. O ato, que terá a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e de representantes do Consórcio Rac/ Arquibrasil, ocorrerá no Salão Nobre do Paço Municipal.

Fechada desde novembro de 2017, a Usina vai passar por obras de recuperação, qualificação e modernização. O projeto integra as obras do Programa Orla-POA, que já teve o trecho de revitalização da Orla entre o Gasômetro e a Rótula das Cuias entregue à população.