Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Ideia original previa que a rua tivesse uma rotina ininterrupta. Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA

Os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, e dos Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, estiveram reunidos na quarta-feira (15), com os comerciantes da travessa Engenheiro Acilino de Carvalho, a Rua 24 Horas, no Centro Histórico. Durante o encontro, foram discutidas alternativas de melhorias para o espaço, incluindo manutenção da iluminação, reforma do calçamento e limpeza diária.

A primeira reunião do grupo havia sido realizada em dezembro de 2019. Na ocasião, os comerciantes apontaram uma série de problemas que prejudicam o funcionamento do local, como a iluminação deficiente. Em relação à questão, o secretário Ramiro Rosário afirmou que é possível reparar a estrutura. “Poderemos viabilizar a instalação de lâmpadas de LED no espaço com o término do processo de licitação da parceria público-privada dos serviços de iluminação pública”, explica. Também está prevista uma limpeza no telhado translúcido, o que contribuirá com a iluminação durante o dia.

Já o calçamento da travessa deverá ser recuperado. A ideia da SMSUrb é fazer uma espécie de lixamento, tornando o piso mais áspero e antiderrapante, evitando assim incidentes, em especial com o público idoso. Os comerciantes alertam que, muitas vezes, o local é utilizado como “banheiro” pelos frequentadores do Centro, especialmente das festas realizadas na vizinhança. Rosário explicou que, a partir dos próximos dias, novas equipes iniciarão os trabalhos na cidade, garantindo que seja feita limpeza diária na via. As lixeiras estragadas também serão substituídas.

Ampliando a discussão sobre as alternativas para a Rua 24 horas, Eduardo Cidade instigou os comerciantes e moradores a repensar sua estratégia de atuação. “O modelo de funcionamento 24 horas não correspondeu às expectativas. Precisamos evoluir no debate e entender quais são as possibilidades para a via, pensando na qualidade para os comerciantes exercerem seu trabalho, assim como para os moradores dos condomínios que fazem parte do local e para a população que passa por ali”, afirma Cidade.

Porta-voz dos comerciantes da Rua 24 Horas, Bernardo Howes elogiou os retornos da Prefeitura. Ele acredita que a discussão é fundamental para contribuir com a revitalização. “Estamos satisfeitos com as colocações e acredito que vamos recuperar o potencial da rua, que hoje está com cara de abandono”, declara.

Rua 24 horas

A Travessa Engenheiro Acilino de Carvalho faz a ligação entre as ruas dos Andradas e Andrade Neves. A ideia original previa que a Rua 24 Horas tivesse uma rotina ininterrupta, com os estabelecimentos permanentemente abertos.

