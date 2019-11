Prefeitura de Porto Alegre chama a segunda colocada na PPP da Iluminação Pública

O consórcio POA Luz, composto pelas empresas Enel X Brasil, Selt Engenharia, Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, foi convocado pela prefeitura para ratificação da proposta e apresentação de documentos de qualificação.

A sessão pública de abertura do envelope em que consta a documentação acontece no próximo dia 21, às 14h30min, na rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre desta terça-feira (12).

O consórcio, que conta com a maior empresa de energia do mundo (a italiana Enel X), foi o segundo colocado no leilão realizado no final de agosto na sede da B3, em São Paulo, para a contratação da empresa que vai gerenciar a iluminação pública da Capital pelos próximos 20 anos. Na ocasião, o consórcio apresentou o lance de R$ 1,79 milhão, valor máximo a ser pago pela prefeitura mensalmente, depois de renovado todo o parque.

A convocação da segunda colocada se explica porque, após diligências administrativas abertas pela prefeitura, o Consórcio IP Sul, primeiro colocado no certame, foi inabilitado pela Comissão Especial de Licitação para assumir o contrato da PPP.

A decisão aconteceu depois de análise aprofundada da documentação, que indicou a inexistência de elementos técnicos capazes de comprovar o atendimento de todos os requisitos mínimos para a assinatura do contrato.

Caso tenha sua documentação aprovada e seja habilitado, o consórcio POA Luz se tornará apto a assumir a gestão da iluminação dos mais de 100 mil pontos de iluminação.

PPP

O edital prevê que as lâmpadas sejam trocadas por lâmpadas de LED, o que vai gerar economia de cerca de 50%, além da expansão dos serviços de iluminação. A prefeitura fica com o papel de gestora do contrato, avaliando a performance do concessionário.

Para o cidadão, o serviço se reflete em redução de acidentes noturnos, do impacto ambiental, em requalificação de áreas de convivência, maior sensação de segurança e bem-estar, eficiência na manutenção e economia de luz.

Sobre o consórcio POA Luz

É formado por três empresas sendo uma multinacional, a Enel X, uma nacional, a Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia e uma gaúcha, a Selt Engenharia Ltda. A Italiana Enel X é a maior empresa de energia do mundo. Ela é comprometida em fornecer soluções tecnológicas inovadoras e impulsionar o consumo consciente e eficiente de energia.

A Mobit é conhecida por proporcionar soluções inovadoras. A Selt Engenharia Ltda tem sede em Porto Alegre e atua nas áreas de projetos e construções de obras para o sistema de transmissão e geração de energia elétrica.