A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre entra, nesta semana, na fase final de expansão do sistema de monitoramento do Aedes Aegypti por armadilhas (MI Aedes). Ao final deste trabalho, Porto Alegre contará com 1.434 unidades do equipamento, em 63 bairros da cidade. Atualmente, são 1.362 armadilhas em 60 bairros.

