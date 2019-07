Prefeitura da capital conscientiza população sobre limpeza da Orla do Guaíba

Pelo quinto final de semana consecutivo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) segue com o projeto Orla Sempre Limpa. A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) orientará os frequentadores a se responsabilizarem por seus resíduos.

O secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, destaca que mais de 1.000 pessoas já foram impactadas pela ação. “Nosso trabalho busca sensibilizar a população quanto ao papel determinante que cada um tem na conservação da orla e dos espaços públicos”, observa.

Vale ressaltar que, em caso de chuva, as atividades serão canceladas.

Lixeiras

A Orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada, instalados de forma complementar pela empresa adotante Uber do Brasil.

