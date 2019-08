Prefeitura da capital e Polícia Civil fazem parceria para delegacia de atendimento a vulneráveis

Será assinado, na Expointer, nesta sexta-feira (30), um documento que firma uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a Polícia Civil. O termo de cessão de uso de um imóvel do executivo possibilitará que seja instalada no local uma delegacia especial.

A nova Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), será voltada ao atendimento da população vulnerável. O espaço, localizado no bairro Santana, será voltado para o atendimento de mulheres, idosos, crianças e adolescentes e pessoas vítimas de preconceito e discriminação, quando o delito ocorrer em razão da vulnerabilidade das vítimas.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, assinarão o acordo, às 13h, no Posto Policial da Delegacia de Esteio na Expointer.