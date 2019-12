Rio Grande do Sul Prefeitura de Alvorada inaugura novo centro de controle e monitoramento

10 de dezembro de 2019

Equipamentos aumentarão a segurança dos habitantes do município Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, inaugura, na manhã desta quarta-feira (11), um novo centro de controle e monitoramento. Foi realizada a instalação de câmeras em pontos estratégicos do município para fazer a vigilância ostensiva da cidade.

Haverá uma central de monitoramento altamente equipada com 18 televisores de 42 polegadas, no-break com autonomia de baterias para 48 horas, mesa controladora, entre outros equipamentos. Todas as câmeras estão equipadas com diversos sensores de inteligência, como alarmes de movimento, cruzamento de linha, objetos deixados, entre outros.

Com esses recursos tecnológicos, é possível antecipar uma tentativa de invasão de forma automática, produzindo alarmes no Centro de Controle e possibilitando uma tomada de decisão antes que o invasor deixe o local, conforme a prefeitura. Para operar os equipamentos, foi realizado treinamento com equipes da Guarda Municipal.

Através do Centro de Controle, também será possível efetuar ações para o controle de descarte de lixo em locais indevidos e avisar a Defesa Civil em caso de transbordo nos córregos.

Foram instaladas em 18 praças do município câmeras fixas. Todos os cidadãos podem acompanhar o que está acontecendo por meio dessas câmeras no aplicativo “alvoradadigital” ou através no site www.suacidadedigital.com.br. Nessas praças, foi disponibilizado acesso à rede Wi-Fi gratuito.

