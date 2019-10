Prefeitura de Arroio dos Ratos decreta situação de emergência; município tem mais de cem casas destalhas após forte temporal

A Prefeitura de Arroio Grande, no Sul do Estado, decretou situação de emergência no município, após os fortes ventos e a chuva de granizo que destelharam cerca de 120 casas na cidade nessa terça-feira (1º). As informações são do coordenador regional da Defesa Civil, Leonardo Nunes. O decreto ainda precisa ser homologado pelo governo do Estado.

A noite dessa terça foi marcada por forte temporal com queda de granizo em alguns municípios gaúchos, especialmente na região Sul do Estado. Segundo a Coordenação Regional da Defesa Civil, três famílias estão desalojadas no município.

A prefeitura vai providenciar a compra de telhas para os moradores atingidos. A Defesa Civil está fornecendo cobertores, lonas e mais roupas e calçados para os desabrigados.

Em São Borja, na Fronteira Oeste, as rajadas de vento chegaram a 102,6 km/h por volta das 3h desta quarta-feira (2), segundo dados registrados pela Somar Meteorologia. Já em Jaguarão, a velocidade do vento teve o momento mais forte às 2h, quando chegou a 65,2 km/h.

